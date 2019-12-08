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Çok Bulutlu
Türkiye

Aracının çekilmesini engellemek için üzerine çıktı

Ankara'da trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sigortası olmayan otomobili otoparka çekmek istedi. Sürücü Harun A, otomobilin üzerine çıkarak polisi engellemeye çalıştı.

08 Aralık 2019 Pazar 18:10 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 18:11

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