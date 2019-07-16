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Çok Bulutlu
Türkiye

Aracın içi ıslanır diye ambulansa binmek istemedi

Trabzon'da teknesi alabora olan bir balıkçı sağlık ekiplerinin yardım teklifini ambulans ıslanır gerekçesiyle geri çevirmeye kalkıştı.

16 Temmuz 2019 Salı 20:39 - Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 22:35

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