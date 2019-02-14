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Kültür Sanat

Antika eşyaların sergilendiği tost büfesi

10 yıl önce şehitlikleri ziyaret etmek için Çanakkale'ye giden Talip Dağyar, kentin tarihine ve doğasına hayran kaldı. Bu yüzden de orada kalarak bir büfe açtı.

12 Şubat 2019 Salı 17:34 - Son Güncelleme 12 Şubat 2019 Salı 17:34

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