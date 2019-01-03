TRT Haber

3
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

Ankara’ya kültür yolu geliyor

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara kalesi merkez alınarak iki ayrı kültür yolu yapılacağını açıkladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:01 - Son Güncelleme 03 Ocak 2019 Perşembe 14:01

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