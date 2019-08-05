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Türkiye

Ankara Valiliği yeni binasında hizmet vermeye başladı

Ankara Valiliği, Sıhhiye'deki tarihi eski Sağlık Bakanlığı binasında hizmet vermeye başladı. Tarihi Hükümet Konağı ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne tahsis edildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:23 - Son Güncelleme 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:24

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