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Türkiye

Ankapark'ı 3 günde 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tema parkı Wonderland Euroasia'yı ilk hafta sonunda toplam 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 21:32 - Son Güncelleme 23 Mart 2019 Cumartesi 21:32

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