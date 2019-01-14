TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Ekonomi

Anadolu'nun bitkisi kenevirin ıslah çalışmaları sürüyor

TRT Haber, kenevir üretiminde Türkiye'nin geçmişte karşı karşıya kaldığı baskıları ve yürürlüğe koymaya hazırlandığı projeleri yerinde inceledi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:24 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:25

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