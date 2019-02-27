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Almanya'da rögar kapağına sıkışan şişman fare için seferber oldular

Almanya'nın Bensheim kasabasında rögar kapağına sıkışan şişman bir fare, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:06 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:06

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