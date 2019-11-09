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Dünya

Almanya'da göçmen işçiler için anıt önerisi

Alman Dışişleri Bakan Yardımcısı Michelle Müntefering , Türkiye ve diğer ülkelerden göçmen işçiler için anıt dikilmesini önerdi.

08 Kasım 2019 Cuma 15:22 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 15:23

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