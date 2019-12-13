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Dünya

Ahtapotun kollarına sıkışan kartalı balıkçılar kurtardı

Kanada'da bir pasifik ahtapotunun kolları arasında sıkışan kel kartal, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

13 Aralık 2019 Cuma 09:58 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 09:58

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