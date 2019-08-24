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Ahlat'ta 1071 metrekare Türk bayrağıyla "fener alayı"

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1071 metrekare Türk bayrağıyla "fener alayı" oluşturuldu.

25 Ağustos 2019 Pazar 00:04 - Son Güncelleme 25 Ağustos 2019 Pazar 00:05

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