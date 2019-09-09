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Türkiye

Adıyaman'da bin 500 yıllık mozaik bulundu

Adıyaman'da define avcıları bin 500 yıllık bir mozaik buldu. Köylülerin ihbarıyla mozaiğin çalınması önlendi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:26 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:33

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