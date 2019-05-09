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Türkiye

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

09 Mayıs 2019 Perşembe 10:29 - Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 10:29

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