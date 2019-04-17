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ABD’nin skandal yasa tasarısında "Doğu Akdeniz" detayı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na sunulan yasa tasarısı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı ve Doğu Akdeniz'deki stratejik çıkarlarını hedef alıyor.

17 Nisan 2019 Çarşamba 17:37 - Son Güncelleme 17 Nisan 2019 Çarşamba 17:37

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