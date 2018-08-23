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ABD'li sporcu 7 bin 620 metre yükseklikten paraşütsüz atladı

ABD'li gökyüzü dalışçısı Luke Aikins, 7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayarak rekor kırdı.

Etiketler: abd, gökyüzü dalışçısı, luke aikins, Paraşüt, rekor
Kategori : Dünya
Tarih : 23.08.2018
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