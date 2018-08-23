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ABD'li sporcu 7 bin 620 metre yükseklikten paraşütsüz atladı
ABD'li gökyüzü dalışçısı Luke Aikins, 7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayarak rekor kırdı.
Etiketler:
abd
,
gökyüzü dalışçısı
,
luke aikins
,
Paraşüt
,
rekor
Kategori :
Dünya
Tarih : 23.08.2018
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ABD'li sporcu 7 bin 620 metre yükseklikten paraşütsüz atladı
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