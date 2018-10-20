  • 20 EKIM 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.644
    EURO 6.499
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.376

BU VİDEOLAR İZLENİR

ABD'de uçak otoyola indi

ABD San Diego'da, içinde 2 kişinin bulunduğu tek motorlu uçak acil bir durum nedeniyle otoyola indi.

Etiketler: abd, acil durum, San Diego, uçak
Kategori : Dünya
Tarih : 20.10.2018
<iframe src="https://www.trthaber.com/video_siteneekle.php?id=41334&video=1&baslik=1&spot=1&tarih=1" width="665" height="800"></iframe>
﻿

VİDEO KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER