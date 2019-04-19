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ABD'de işçi elektrik kablosundan çıkan alevlerden son anda kurtuldu

ABD'de bir işçinin, elektrik arızasını gidermeye çalıştığı sırada yere düşürdüğü elektrik kablosu alev aldı. İşçi hızlı refleks göstererek yanmaktan kurtuldu.

19 Nisan 2019 Cuma 15:58 - Son Güncelleme 19 Nisan 2019 Cuma 15:58

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