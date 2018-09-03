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ABD'de 40 bin dolarlık böcek soygunu

ABD Philadelphia'da 3 kişi, müzeden binlerce dolarlık böcek koleksiyonunu çaldı.

Etiketler: abd, böcek koleksiyonu, müze, Philadelphia
Kategori : Dünya
Tarih : 03.09.2018
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