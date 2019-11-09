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Dünya

ABD polisinden bebeğini kucağında tutan babaya elektro şok

ABD yine polis şiddetiyle gündemde. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, Phoenix kentinde bebeğini kucağında tutan bir baba, polis tarafından elektro şok tabancası ile vuruluyor.

08 Kasım 2019 Cuma 10:54 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 10:54

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