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Spor

41. İstanbul Maratonu koşuluyor

41. İstanbul Maratonu başladı. "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla 3 kategoride gerçekleştirilen organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu verdi.

03 Kasım 2019 Pazar 10:34 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 10:34

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