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Dünya

30 yıllık batık Sovyet denizaltısından radyasyon sızıntısı

1989 yılında batan K-278 Komsomolets isimli Sovyet denizaltısında radyasyon sızıntı tespit edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:58 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03

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