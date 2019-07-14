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Dünya

15 Temmuz gecesi Kudüs'te neler yaşandı?

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi yalnızca Türkiye'de değil Filistin'de de tepkiyle karşılandı. Filistinliler o gece yaşananları TRT Haber'e anlattı.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:29 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 14:34

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