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25
Aralık 2018
Salı
Kültür Sanat

11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri için başvurular devam ediyor

Amatör ve profesyonel belgeselcileri destekleyen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nin bu yıl 11'incisi verilecek. Başvuru için son tarih 25 Ocak 2019.

25.12.2018 - 11:03

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