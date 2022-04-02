Yurtta ilk iftar heyecanı

2 yıldır koronavirüsten dolayı alışık olunan iftar görüntüleri yoktu. Bu ramazanın ilk iftarında ise birçok kişi aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Tüm yurtta ramazan sevinci vardı. Kimi ailesiyle kimi de arkadaşlarıyla açtı orucunu.

Adana

Adana’da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 2 yıllık pandemi sürecinin ardından Ramazan ayında müşterilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Aydın, “2 yıl sonra ilk kez insanlar restoranlarda iftar açacaklar. Kebaplarını, tatlılarını yiyecekler. Adana’da iftarlar kebapla açılır. Sahurda bile kebap yenir. Adanalı ve Adana’ya gelen misafirler orucu kebapla açar. Bu değişik bir kültür. 2 senedir insanlar iftarda dışarıda yemek yiyemiyordu. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın” diye konuştu.

Bayburt

Bayburt'ta bir restoran, örnek bir davranışta bulundu. İhtiyaç sahibi olanlar ve öğrenciler için ilk gün ücretsiz iftar verdi.

Hakkari

Hakkari'de teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten özel harekat polisleri, kent merkezindeki kale görünümlü üs bölgelerde vatan nöbeti tutuyor.

Polisler, nöbet tuttukları Kale-2 üs bölgesinde iftarlarını açıyor. İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler; dua ederek orucunu açarken, arkadaşları da nöbeti devralıyor.

Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor. 7- 24 vatan nöbeti tutan polisler, tüm şehit ailelerinin ve gazilerin de Ramazan ayını tebrik etti.

Mardin

Mardin'de güvenlik önlemi alan polis ekipleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında ilk iftarlarını açtı.

Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne adeta göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında da denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polisler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak kimlik kontrolü ve arama yapıyor.

Kızıltepe ilçesinde Mardin-Şanlıurfa kara yolunda uygulama noktasında polis memurları, denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını yaptı.

İftarını açan polisler daha sonra görevlerinin başına döndü.