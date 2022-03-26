Yunus Emre'nin dizeleri senfonik ezgilerle ramazanda TRT Müzik'te

TRT Türk Halk Müziği Yurttan Sesler Korosu Şefi Ömer Hayri Uzun halk şairlerinin eşsiz dizelerini besteliyor, geçmişten geleceğe bir köprü kuruyor.

Uzun'un senfonik ezgilerle bestelediği Yunus Emre'nin ilahi bir aşla yazdığı "Medet Allah'ım Medet" eseri ramazan ayında TRT Müzik'in dijital platformlarında olacak.

''Ramazan ayı için çok özel bir çalışma yaptık''

Yunus Emre'nin çok büyük bir değer olduğunu belirten Uzun, "Ramazan ayı için çok özel bir çalışma yaptık. Yunus emre ülkemizde çok özel bir değer. Bir filozof, bir aydındır. Ben her zaman içinde ilahi sır saklı sözcüklerin çok sesli senfonik düzenleme ile seslendirilmesi her zaman hayal etmişimdir. Bununla ilgili çok çalışmalar yapıldı, ben de bu kervana katılmak istedim" dedi.

Eser için TRT Ankara Radyosu sanatçıları ve Angora Senfoni Orkestrası tarafından hummalı bir çalışma yürütüldü.

''Ramazan ayıydı sözlerden çok etkilendim''

Bir yıl süren bir hazırlık döneminin olduğunu vurgulayan Uzun, ''Tam geçen sene bu zamanlarda başladım. Ramazan ayıydı sözlerden çok etkilendim, besteyi hazırladım. Stüdyoya girdik, arkadaşlarla birlikte çalışmayı da yaptık. Bunun hazırlık aşaması derseniz diğer eserlerle birlikte tam bir yıl sürdü'' diye konuştu.

Eser hazırlanan kliple beraber ramazan ayında TRT Müzik YouTube kanalında ve diğer dijital platformlarda yayına girecek.

Muharrem ayı için Pir Sultan Abdal ile ilgili de bir çalışma yapan Şef Ömer Hayri Uzun aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk için de bir şarkı hazırlığında.