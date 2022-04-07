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Yerin 380 metre altında iftar
Türkiye'nin en önemli kömür yataklarının bulunduğu Manisa Soma'da maden işçileri yerin yüzlerce metre altında oruç açıyor. TRT Haber ekibi, madencilerin iftar sofrasına konuk oldu.
Hazırlıklar yapılıyor, yer sofraları kuruluyor... Telsizden beklenen anonsun gelmesiyle hep birlikte oruç açılıyor.
Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında hazırlanan iftar sofrasına TRT Haber ekibi de katıldı.
İşçiler için kumanyalar hazırlanıyor
Ocaktaki sofra buluşmaları, iftar ve sahur vakitlerinde ramazan boyunca devam ediyor.
5 kilometre uzunluğundaki kömür madeninde, işçiler kendileri için hazırlanan alanlarda buluşuyor.
İşçiler için hazırlanan kumanyalar, yerin 380 metre altında kurulan sofraya diziyor.
İftar için verilen kısa molanın ardından madenciler yeniden işbaşı yapıyor.
Haber: Cihat Sönmez
Kamera: Serhat Alabuğa