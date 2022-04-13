Viyana Büyükelçiliği'nde iftar programı düzenlendi

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği, Avusturya'nın başkenti Viyana'da iftar verdi.

Programa, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer’in yanı sıra Avusturyalı milletvekilleri ve çok sayıda ülkenin temsilcisi katıldı.

İftar programında konuşan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun,

Ramazan ayında kardeşlik ve hoşgörünün hakim olduğunu, paylaşma bilincinin öne çıktığını vurguladı.

Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, antisemitizm ve her türlü ayrımcılığın yükselişe geçtiğini belirten Ceyhun, din ve etnik köken ayrımı yapmaksızın herkesi bir araya getiren iftar sofralarının, nefret söylemi yayanlara karşı en iyi yanıt olduğunu söyledi.

"Türkiye, ara bulucu çabalarıyla önemli bir rol oynuyor"

İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde olumlu bir ivme kazandığını dile getiren Avusturya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kültür İşleri Dairesi Başkanı Büyükelçi Teresa Indjein ise "Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında gösterdiği ara bulucu çabalarıyla önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.