Ustalar "Malatya kurabiyesi" için yoğun mesaide

Kentte geçmişten bugüne yapılan "Malatya kurabiyesi" için ürünleri büyük hamur kazanında karıştıran usta eller, elde ettikleri hamuru bir süre dinlendiriyor. Ardından silindir şekline getirilen hamura, eşit parçalarda kesilip avuç içinde yuvarlanarak şekil veriliyor.

Tepsiye dizilen kurabiyeler, üzerine kayısı çekirdeği yerleştirildikten sonra fırında pişiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Tadanların tavsiyesiyle talebin her geçen gün arttığı Malatya kurabiyesinin ustaları, özellikle ramazanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Kurabiye ustası Mehmet Türkoğlu, "Malatya kurabiyesi"nin kentin önemli bir lezzeti olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kurabiyeyi kayısı çekirdeği unundan da yaptıklarını anlatan Türkoğlu, bu lezzetin coğrafi işaretini almak için başvurduklarını ve sürecin devam ettiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Kurabiye 1 yıl bile kalsa kesinlikle bayatlamıyor"

Türkoğlu, çeşitli unlardan "Malatya kurabiyesi" yapabildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Önce pudra şekeri ile tereyağını karıştırıyoruz, sonra üzerine un ilave ediyoruz. Bunların hepsini kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Ardından hazırladığımız kurabiyeler 230-240 derece sıcaklıktaki fırında 20-25 dakika pişirerek tüketime hazır hale geliyor. Kurabiye 1 yıl bile kalsa kesinlikle bayatlamıyor. İçerisinde katkı maddesi, tatlandırıcı, herhangi bir şey yok. Onun için hem sağlıklı hem de bayatlamıyor. Malatya kurabiyesine ramazanda talep yüzde 30-40 arttı. Normal günlere göre ramazanda yoğunluğumuz daha fazla. Türkiye'nin her tarafına kurabiye gönderiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Türkoğlu, kurabiyenin kilogramının 40 liradan satışa sunulduğunu söyledi.