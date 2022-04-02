Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Oruçların en erken açıldığı Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

Saat 18.35'de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkede huzurun olması için dua etti.

İlçe sakinlerinden İsmail Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Sezer Karadeniz'de ramazan ayının herkese huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.