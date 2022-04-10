Türk Kızılay'dan Yemen'de 700 kişiye iftar

Türk Kızılay, Yemen'in geçici başkenti Aden'in Saad ilçesindeki mülteci kampında 700 kişiye iftar yemeği verdi.

Aden'deki ramazan yardımları kapsamında yoksul ve engellilere iftar ikramında bulunmaya devam edeceklerini aktaran Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, programları çerçevesinde Aden'de toplam 3 bin 500 kişiye iftarlık dağıtacaklarını söyledi.

Yemen'de 5 bin gida kolisi dağıtılacak

Ubeyd, dün yaptığı açıklamada, Ebyen'de ihtiyaç sahibi, engelli ve yetimlerin ailelerine 500 gıda kolisi verildiğini, ramazandaki program kapsamında Yemen'in 6 kentinde toplam 5 bin gıda kolisi dağıtılacağını söylemişti.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükûmet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.