TRT'de ramazan coşkusu

Ramazanın tüm güzellikleri yine TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT 1 de, her gün izleyicisini özenle hazırlanan iftar ve sahur programları ile buluşturacak.

Sunuculuğunu Serdar Tuncer'in yaptığı 'Ramazan Sevinci' ve 'Sahur Bereketi', yine zengin içerikleri ile ekrana gelecek.

Serdar Tuncer özel konuklarla iftar ve sahur sofralarına misafir olacak

Sevinçli olduklarını söyleyen Tuncer, iftarda ve sahurda kendilerine ayrılan zamanı emanet gibi bildiklerini söyledi:

"Ramazan muhabbeti, dostluğu getiriyor. Kardeşliği, rahmeti, mağfireti getiriyor. Bunları nasıl paylaşabiliriz, insanlarla güzellikleri nasıl çoğaltabiliriz, bu emanetin hakkını nasıl veririz bizim derdimiz bu.

TRT 1 bütün kanallardan ayrışan tarafı ile hem Türkiye'mizde hem dünyamızın dört bir yanında takip edilen, insanlara çok daha kaliteli ve güzel içeriklerle ulaşabileceğiniz bir mecra. Böyle olması itibarıyla eski günlerdeki gibi TRT'de olmak da bambaşka bir keyif bambaşka bir mutluluk”

Birbirinden özel konuklar, sohbetleri ile bir ay boyunca iftar ve sahur sofralarına misafir olacak.

Programlarda, Kuran-ı Kerim tilaveti ile Ramazan ayının ruhunu ve manevi iklimini yansıtan sohbetler yer alacak.

Sahur Bereketi programında zaman zaman gönüllere hitap eden ilahiler de okunacak.

'Ramazan Sevinci' 19.00'da, 'Sahur Bereketi ' programı ise saat 03.20’de canlı olarak izleyici ile buluşacak.