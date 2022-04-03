Tır şoförleri ilk iftarını sınırda yaptı

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ihracat yüklerini götürmek için bekleyen tır sürücüleri kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu bu kez ramazan ayına denk gelince, sürücüler oruçlarını kara yolunda açmak zorunda kaldı.

Sürücüler, dorselerinde bulunan dolaplarda kendi imkanlarıyla hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açtı.

"Topraklarımızda ramazana başlamamıza vesile oldu"

Gebze'den Almanya’ya giden Ali Yılmaz, 25 kilometrelik bir tır kuyruğuna girdiğini belirterek, “Uykusuzuz, yorgunuz. Bir an önce Bulgar gümrüğüne kadar gidip dinlenmek istiyoruz. Şimdi iftarımızı açıyoruz. Buna da şükürler olsun topraklarımızda iftarı açmak, ramazana başlamamıza vesile oldu. Zorlukları var bu mesleğin. Bizler de bunları bilerek direksiyona geçtik. Çoluk çocuğumuz için yollardayız. Türkiye’den 1, 2 ay kadar yetecek gıdamızı alıp çıkıyoruz yola. Bu gün ramazanın ilk günü ve şuanda Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndayız 25 kilometrelik sıranın sonuna geldik. Güzel yuvaların, sıcak yuvaların kıymetini bilsinler. Bizler yollarda çok eziyet çekiyoruz” dedi.

“Şükürler olsun orucumuzu açtık”

Kocaeli’nden Almanya’ya yük götüren Murat Çetin, ramazanın ilk gününde orucunu 30 kilometrelik kuyrukta açtıklarını dile getirdi:

“Şükürler olsun bu ramazanı da gördük sağ salim. Biz yine yollardayız, bizim de mesleğimiz bu. Mutluyuz yani yaptığımız işi de seviyoruz. Biz bir aile gibiyiz önümüzdeki araba, arkamızdaki araba ile hep beraber bir araya geliyoruz. Herkes sandığında ne varsa biri çorba yapıyor, birisi yemeği yapıyor, birisi de çayı yapıyor. Dün akşam saat 9’dan beri buradayız. Hamzabeyli’de 30 kilometrelik sıraya girdik. Şükürler olsun ramazanın ilk gününde iftarımızı da burada açmak nasip oldu. Ailemizden uzağız ve bizi en çok üzen, yoran sadece o oluyor. Ailemizin rızkı için yola çıkıyoruz, alıştık artık. Tek başına burada kuzuda kessek yenmiyor ve onun için arkadaşlarla bir araya gelip yiyoruz. Bütün ülkemizin ramazanı mübarek olsun. Ramazanın ilk günüydü herkes iftarını açtı. Biz de isterdik ilk gün orucumuzu evde açalım ama nasip böleymiş” şeklinde konuştu.

İftarın arından tır şoförleri demledikleri çay ile sohbet ediyorlar.