TİKA ve MATÜSİTEB Üsküp'te iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın desteği ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği'nin organizasyonuyla Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te iftar yemeği verildi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen iftar programına; Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Meclis Başkan Vekili Hüsnü İsmaili, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Kuzey Makedonya’daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

"Bizleri bir arada tutan kültürümüzün güzel değerlerini yaşatıyoruz"

Büyükelçi Sekizkök, ramazan boyunca yaptıkları hitaplarda, birlikteliğe ve dayanışmaya daima vurguda bulunduklarını söyledi:

"Bizleri bir arada tutan kültürümüzün güzel değerlerini bizler yaşatıyoruz, bundan sonraki nesiller de çocuklarımız da yaşatmaya devam edeceklerdir. Çocuklarımız her şeyimiz, geleceğimizin teminatı."

TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ise TİKA’nın kurulduğu 1992 yılından beri eğitim, sağlık, insani yardım, restorasyon ve pek çok alanda kalkınma ve iş birliği projeleri yürüttüğünü anımsattı.

Söğüt, Kuzey Makedonya’da TİKA’nın 2005 yılında kurulduğunu ve 2005-2022 yılları arasında 1100’den fazla proje ve faaliyet yürüttüğünü söyledi.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin ise Makedonya Türk toplumu için birçok alanda faaliyet yürüttüklerini hatırlattı.