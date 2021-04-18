Simit dolması pidesi, ramazanda sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor

Kocaeli'nin meşhur lezzeti "simit dolması pidesi" uzun süre tok tutma özelliğiyle biliniyor. Ramazanda da sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Karamürsel'deki ekmek fırınlarında simit biçiminde yapılan dolmanın iç harcı, ekşimik, peynir, sucuk, pastırma ya da kıymayla yapılabiliyor.

Belli ölçüde kesilerek iç hamuru çıkarılan simit dolması, bir kaptaki suya batırılarak yumuşatılıyor ve hazırlanan harç, pidenin içine konulup avuç içiyle bastırılarak kapatılıyor.

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Simit dolması, isteğe göre çırpılmış yumurta ve süt karışımına batırılıp kızgın yağda ya da fırında kızartılıyor.

Karamürsel'deki fırın, bakkal ve marketlerin tezgahlarında yerini alan simit dolması, yöre halkının en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor.

İlçede 33 yıllık fırın işletmecisi Niyazi Ercan, Karamürsel'e özgü lezzetlerden 370 gram simit dolmasının, 4 liradan satıldığını belirterek, "Vatandaşlar bizden simit dolmasını alıyor, içini daha sonra istediği gibi dolduruyor. Zevklerine göre peynir, pastırma, sucuk veya kıyma koyuyorlar. Farklı bir yemek oluyor" ifadesini kullandı.