Ramazanda ağız kuruluğu ve kokusunu gidermenin yolları

Ramazanda ağız ve diş sağlığının önemi bir kat daha artıyor.

Kendimizi ve çevremizi rahatsız eden sorunların çoğu, tek bir sebepten kaynaklanıyor.

"Su tüketimi artmalı"

Diş Hekimi Hatice Ağan, ramazanda en sık rastlanan şikayetlerden bir tanesinin ağız kuruluğu olduğunu belirterek, "Bunun için iftar ve sahur periyodunda mümkün olduğu kadar su tüketimini artırmak durumundayız. İftarda ve sahurda normal rutinimizi bozmayacak şekilde diş fırçalamayı, diş ipi kullanma ve arayüz fırçalama şeklinde yapmalıyız" dedi.

Dilin fırçalanması ağız kokusunu azaltıyor

Açlık sürecinde oluşan ağız kuruluğunu azaltmanın bir diğer yolu, dil temizliği...

Uzun süreli açlıklarda tükürük akışının azlığına bağlı olarak oluşan ağız kokusunun önüne geçmek için sahurda mutlaka dil fırçalanması gerekiyor.

Masaj yapmak da ağız kuruluğunu gideriyor

Masaj yapmak da ağız kuruluğunun önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Diş Hekimi Ağan, konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Oruç esnasında tükürük salınımını artırmak için tükürük bezlerinin olduğu bölgelere destekleyici masajlar yapabiliriz, kulak önü bölgeler olabilir ya da ağızda bir şey yokken sakız çiğniyormuş gibi hareketler yapmak tükürük akışını artırır."

Özellikle sahurda su ihtiyacını artıracak yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.

Çiğ sebze tüketmek de diş kirliliğinin önüne geçmeye yardımcı oluyor.

