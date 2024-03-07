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Ramazan
AA 07.03.2024 21:25

Ramazanda 81 ilde 'vakıf sofraları' kurulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde iftar sofraları kuracak.

Ramazanda 81 ilde 'vakıf sofraları' kurulacak

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilki 2022'de 25 ilde düzenlenen iftar organizasyonunun kapsamı bu yıl genişletildi. 81 ilin tamamında iftar sofraları kurularak, vakıf ruhunun yaşatılması amaçlanıyor.

Sıcak yemek mutfaklarında hazırlanan ikramlar, tüm şehirlerde belirlenen mekan ve alanlarda dağıtılacak. Ramazan boyunca sadece İstanbul'da 40 bin kişiye iftar verilmesi planlanıyor.

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner koordinesinde "2024 yılı Vakıf İftar Buluşmaları Programı", Binbirdirek Sarnıcı'nda yapılacak.

Ayrıca, mobil aşevi ile İstanbul Eyüpsultan Meydanı'nda her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri yemek ikramları gerçekleştirilecek.

Tekirdağ'da da mobil aşevi ile Orta Camii Meydanı'nda her hafta salı ve çarşamba günleri iftar verilecek.

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