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Türk Kızılay ramazan pidesi dağıttı

Türk Kızılay Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte vatandaşlara ramazan pidesi ikramında bulundu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:14

Türk Kızılay ramazan pidesi dağıttı

Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Genç Kızılay Kayseri ve Genç Kızılay Erciyes Üniversitesi Topluluğu üyesi 30 gönüllü, 2 bin 500 aileye 6 bin pide dağıttı.

Fotoğraf: AA

Bazı vatandaşlar pencerelerinden sepet sarkıtarak, kimisi de aşağı inerek pidelerini aldı.

Kızılay ekibi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sistemli şekilde dağıtımı gerçekleştirdi.

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