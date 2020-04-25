Türk Kızılay ramazan pidesi dağıttı

Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Genç Kızılay Kayseri ve Genç Kızılay Erciyes Üniversitesi Topluluğu üyesi 30 gönüllü, 2 bin 500 aileye 6 bin pide dağıttı.

Bazı vatandaşlar pencerelerinden sepet sarkıtarak, kimisi de aşağı inerek pidelerini aldı.

Kızılay ekibi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sistemli şekilde dağıtımı gerçekleştirdi.