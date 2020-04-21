Teravih namazları camilerde kılınmayacak... Evde yapılacak ibadetler

Yeni tip koronavirüsün dünya genelinde binlerce ölüme neden olması birçok tedbiri de beraberinde getirdi.

Türkiye'de alınan önlemler arasında camilerde cemaatle namaza ara verilmesi de var.

20 Mart’tan itibaren de camilerde hem vakit namazları cemaatle kılınamıyor hem de cuma namazı topluca eda edilemiyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu sene teravih namazlarının da cemaatle kılınmayacağını açıkladı:

“Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır."

Yaklaşan ramazanla birlikte akıllara, bu yıl teravih namazının nasıl kılınacağı sorusu geldi.

Ayrıca böyle durumlarda vatandaşlara neler tavsiye edilebilir, evlerde hangi ibadetler yapılabilir?

Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, bu soruları TRT Haber için yanıtladı.

Camilerdeki tedbirler ramazan ayında da uygulanacak

“İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgınının ve karantinaların yaşandığı şu zor günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatıyla, hastalığın yayılma riskine karşı camiler geçici bir süreyle kapanmış, cemaatle kılınan namazlara ve cuma namazlarına ara verilmiştir. Yine geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açıklamasına göre, camilerde cemaatle namaza verilen ara, ramazan ayı da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacaktır.”

Evlerde bireysel ve ailece ibadetin önünde engel yok

“Bu süreçte bireysel ibadetlerimiz için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla dışarı çıkmanın sakıncalı olduğu durumlarda evlerimizi mescit haline getirmeli, eş ve çocuklarımızla birlikte hem 5 vakit farz namazlarımızı hem de teravih namazımızı cemaatle kılmalıyız. Böylece cemaatle namaz kılma hasretimizi bir nebze de olsa dindirebiliriz. Ayrıca evlerimizde hane halkıyla birlikte ramazan günlerimizin güzel bir geleneği ve ibadeti olan mukabele okumalarını gerçekleştirebiliriz. Böylece oruçlu ağızlarımızla hem Kur’an-ı Kerim’i okuma sevabını kazanır hem de çocuklarımızın Kur’an kurslarında öğrendikleri Kur’an eğitimini devam ettirerek pekiştirmiş oluruz.”

Bol bol Kur’an-ı Kerim okunabilir

“İmkanı olanlar bu ramazan ayı süresince Kur’an-ı Kerim meali ve tefsirine dair okumalar da yapabilir. Yine Müslüman halkımız günlük zikir ve tesbihatlarını bu mübarek ayda artırarak zamanlarını değerlendirmiş olurlar. Neticede ramazan ayını, içinden geçtiğimiz şu zor günlerde yoğunlaştırılmış bir ibadet hayatı haline getirerek manen kazançlı çıkmış oluruz.”