Sigarayı bırakmak için büyük fırsat

Koronavirüs, solunum yollarını etkileyen bir hastalık. Ağır vakalarda solunum yetmezliği ve akciğer organ yetmezliği gelişir. Sigara da bilindiği üzere en çok akciğerleri etkiliyor.

Uzmanlar, sigara içenlerin akciğerlerinde içilen sigara miktarı ve süresine göre değişken olmakla birlikte ciddi hasar geliştiğini söylüyor. Bu da hastalığın sigara içenlerde daha ağır seyretmesinin temel nedeni olarak gösteriliyor.

Sigara kullanımı koronavirüs riskini 14 kat artırıyor

Yeşilay, hazırladığı spotuyla sigaradan çekilen her nefesin kişiyi koronavirüse karşı 14 kat daha savunmasız yaptığı bilgisini paylaştı. Ayrıca, sigaranın tedaviyi zorlaştırıp, iyileşme şansını da düşürdüğünü söyledi.

Ramazan’da sigara kullanımı

Ramazan ayında ise oruç tutan sigara bağımlıları günün büyük bir bölümünde sigaradan uzak kalarak, sigarayı bırakmak için büyük bir fırsat yakalıyor.

Oruç tutan kişilerin iftar ve sahur arasında aşırı sigara tüketmesi de kalp krizi riskini artırıyor. Bu yüzden orucu sigara ile açmak da bu riski büyütüyor. Sigara tüketimi, birçok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor.

Bu dönemde yalnızca iftar ve sahur arasında içilen sigara miktarının yavaş yavaş azaltılması ve tamamen bırakılması yılın diğer zamanlarına oranla daha kolay oluyor.

Bu yüzden iftar ve sahurda ardı ardına sigara içmek yerine Ramazan fırsat bilinerek sigara bırakılmalı veya bir tek sigaradan fazlası içilmemeli. Gerekirse bir sağlık kuruluşuna başvurularak sigaranın bırakılmasına yönelik fizyolojik ve psikolojik destek alınmalı.

Sigaranın yol açtığı sağlık sorunları

Kalp ve damar hastalıkları

Bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH

Damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç

Midede gastrit, ülser ve mide kanseri

Ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri

Ağız kokusu ve dişlerde sararma

Gebelikte sigara içilmesi erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise sütün kesilmesine yol açar.