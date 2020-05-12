  • Ankara

  • İMSAK

  • GÜNEŞ

  • ÖĞLE

  • İKİNDİ

  • AKŞAM

  • YATSI

  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Siirt
  • Sinop
  • Şırnak
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak

Ramazanın olmazsa olmazı "meyan şerbeti" sofraları süslüyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, vatandaşların iftar sofralarını şifa kaynağı meyan şerbeti süslüyor.

12 Mayıs 2020 Salı 11:31

Ramazanın olmazsa olmazı &quot;meyan şerbeti&quot; sofraları süslüyor

Bölgede bahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen, hazmettirici ve serinletici özellikleriyle "şifa deposu" olarak bilinen meyan bitkisi kökü, meşakkatli bir sürecin ardından şerbete dönüşüyor.

Vatandaşların, özellikle ramazanda tüketmeyi tercih ettiği meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi durumunda.

Fotoğraf: AA

1,5 litrelik poşette satılan şerbet 5 lira

Tarihi Uzun Çarşı'daki işletmesinde 37 yıldır meyan şerbeti üreten ve satan 60 yaşındaki Mehmet Gündüz, söz konusu bitkinin şerbete dönüşmesi için köklerinin 2,5 saat suda kaldığını anlattı.

Gündüz, ürünün bu şekilde demlenip hazır hale geldiğini ve 1,5 litrelik poşetler halindeki şerbeti 5 liraya sattıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Tok ve dinç tutuyor

Zahmetli olsa da meyan şerbetini severek yaptığını ve vatandaşa sunduğunu belirten Gündüz, ürüne olan ilginin ramazanda arttığını ifade etti.

Gündüz, meyan şerbetinin, kentte sevilen bir içecek olduğunu vurgulayarak, "Meyan şerbeti, ramazanda olmazsa olmazımız arasında yer alıyor. Mutlaka her sofrada bulundurulur. Meyan kökü, böbreklere iyi geldiği ve iltihapları iyileştirdiği gibi susuzluğu da giderir, insanı tok ve dinç tutar" diye konuştu.

Fotoğraf: AA

Vatandaşlar şifalı içeceği sofralarından eksik etmiyor

Meyan şerbeti alan vatandaşlardan Fatih Temizyürek de ramazanda her sofrada bu ürünü bulundurduklarını, şerbeti iftar sonrasında ve sahurda tükettiklerini kaydetti.

Çarşı esnafından Murat Sökmen de şifa kaynağı meyan şerbetini sofralarından eksik etmediklerini aktardı.

SON EKLENENLER

Gürpınar Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtıyor

"Susamlı helva" 120 yaşında

Kadayıf imalathanelerinde ramazan yoğunluğu

Suriye'de molozlar arasında iftar