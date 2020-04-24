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Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı

Türkiye'de ramazan ayının ilk iftar topu Kars'ta atıldı. Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

24 Nisan 2020 Cuma 19:04

Ramazanın ilk iftar topu Karsta atıldı

Kars Valiliğince 16 yıldır geleneksel hale getirilen "Türkiye'nin ilk iftar topu", bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla birlikte Kars Kalesi'nden atıldı.

İftar topunu, "Ateşleyici yeterlilik belgesi"ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi. Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

Tacettin Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ramazan topu atma geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ramazan ayının sakin başladığını ifade eden Durmuş, "Bu yıl 16'ncı yıl oldu, koronavirüs bizi de etkiledi. Patlayıcılar Çin'den geliyordu, şu anda biraz sıkıntı yaşıyorum. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum, inşallah bu mübarek ayda bu salgından da kurtuluruz" dedi. 

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