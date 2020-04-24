Ramazanın ilk cumasında ibadetler evlerde eda edildi

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, tedbirler kapsamında camilerin cuma namazı vaktinde kapalı olduğunu söyledi.

Ramazanın ilk cumasında da ibadetlerin evde eda edildiğini belirten Pehlivan, "Tedbir amaçlı, vakit namazlarında açık olan camilerimiz, cuma namazlarında kapalı tutuluyor. Bu uygulama bugün için de geçerli oldu" dedi. Pehlivan, ibadetlerinde salgının kısa sürede son bulması için dua ettiklerini dile getirdi.

Kars'ta da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarihi Fethiye Camii ile Evliya Camii, ramazanın ilk cumasını sessiz geçirdi. Kentte ezan okunduktan sonra cami hoparlöründen koronavirüs salgının atlatılması için dua edildi. Ayrıca ramazanın önemi konusunda hoparlörlerden kısa vaaz verildi.