Ramazan, maddi ve manevi arınma ayı. Yılın en bereketli ayı olarak kabul edilen Ramazan ayına sayılı günler kaldı.

Oruç gelmeden hazırlıklara başlayan çoğu kişi Ramazan ayı öncesinde dini yükümlülüklerini de tam olarak yerine getirmek istiyor.



Ramazanı büyük bir heyecanla bekleyen Müslümanlar ‘Ramazanı karşılamak için oruç tutulur mu?’ sorusunu da merak ediyor.

“Karşılama niyetiyle oruç tutmak mekruh”

Ramazan öncesi oruç tutmakla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşleri şu şekilde:

“Dinimizde, oruç tutmanın emredildiği veya tavsiye edildiği günler olduğu gibi, oruç tutmanın yasaklandığı veya hoş karşılanmadığı günler de vardır. Ramazanı karşılama niyetiyle nafile olarak oruç tutmak mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber(a.s.) Ramazan’ı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamayı yasaklamıştır”

(Buhari, Savm, 11, 14; Müslim, Sıyam, 21; Ebu Davud, Savm, 11).



