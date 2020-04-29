Ramazan’da tatlı tüketimi nasıl olmalı?

Ramazan ayı beslenme ve yaşam biçiminin değiştiği bir zaman dilimi.

Bu ayla birlikte, oruçlu kişilerin günlük beslenme ve öğün sayısı değişiklik gösteriyor.

Uzun süren açlık, azalan kan şekeri ile birlikte oruç tutan bireyleri iftar sırasında şekerli gıdalara ve tatlı tüketimine yöneltiyor.

Peki ramazanda nasıl tatlılar tüketilmeli? Nelere dikkat edilmeli? Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Makbule Gezmen Karadağ’a sorduk.

“Bu noktada tüketilen tatlının çeşidi büyük önem taşımaktadır. İftardan yaklaşık 2.5-3 saat sonra yapılan ara öğünler ani kan şekeri düşmelerinin önüne geçecektir.”

“Aşırı şerbetli, yağda kızartılan hamur tatlılarından uzak durulmalı”

“İftarda aşırı şerbetli, yağda kızartılan hamur tatlılarından uzak durulmalı, bu tatlıların yerine sütlaç, güllaç, muhallebi ve dondurma gibi sütlü tatlılar tercih edilmeli. Böylece enerjisi düşük, protein, kalsiyum ve fosfor içeriği yüksek beslenilmiş olur” .

Rafine şekerden kaçınılmalı

Prof. Dr. Karadağ hazır tatlı yerine evde hazırlanan tatlıların tercih edilmesini öneriyor.

“Yüksek fruktozlu mısır şurubu ve glikoz şurubu içeren tatlılar yerine mümkün olduğunca evde hazırlanan sütlü tatlılar tüketilmeli. Rafine şeker yerine meyve, bal ve pekmez gibi doğal tatlandırıcılar kullanılmalı”

İftardan 2 saat sonra tüketilmeli

“İftar sırasında veya hemen sonrasında tatlı tüketimi, sindirim problemlerine ve kan şekeri bozulmasına neden olabiliyor. Bu nedenle iftardan en az 2 saat sonra tüketilmesi daha doğru olacaktır”

Hoşaflar en doğru seçenek

Tatlı tüketiminde hoşafların büyük rolünün olduğunu belirten Prof. Dr. Karadağ, şunları söyledi:

“Meyveler ve sütün birleştiği tatlılar, taze mevsim meyveleriyle hazırlanan kompostolar ve kuru incir, kayısı, hurma, üzüm gibi kuru meyvelerle yapılan hoşaflar tatlı tüketiminde en doğru seçenek olacaktır. Meyvelerle hazırlanan tatlıların tercih edilmesi ayrıca günlük posa gereksinmesine de katkı sağlayacaktır”

