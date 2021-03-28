Ramazanda sıvı kaybı nasıl önlenir?

Vücudun metabolizma hızının yavaşladığı ramazan ayında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri sıvı tüketimi. Oruç sırasında yaşanabilecek susuzluğun önüne sahur ve iftar arasında bol sıvı tüketilerek geçilebilir.

Ayran tüketmek vücudun elektrolit dengesini korur

Su ve mineral kaybı sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri de görülebilmektedir. İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su tüketilmeli.

İftara bir bardak su ve ardından yine sıvı alımına destek olacak çorba ile başlanabilir. İçerisinde yüksek miktarda su bulunan çiğ sebzeler ve salatalar iftar sofrasında yerini almalıdır.

Yemeklerle birlikte ayran, yoğurt veya cacık gibi ürünleri tüketmek, hem toplam sıvı alımına katkı sağlar hem de mineral içeriği ile vücudun elektrolit dengesi korumaya yardımcı olur.

Fazla tuz alımına dikkat edilmeli

Ramazanda ayrıca tuz tüketimi de azaltılmalı. Besinlerde bulunan sodyum miktarı vücudumuz için yeterli. Fazla tuz alımı vücudumuzda su tutulumuna neden olarak şişkinlik yaratabilir ve aynı zamanda susamamıza da neden olur.

Sahurda, taze sebze ve meyveler, salatalık, domates, koyu yeşil yapraklı sebzeler, taze sıkılmış meyve suları ve özellikle meyve kompostolarına yer vermek hem sindirim sistemini destekler hem de sıvı ihtiyacını karşılamaya ve oruç süresince susuzluk hissini kontrol etmeye yardımcı olur.

Yemek sonrası sindirim dostu ve yavaşlayan metabolizmayı hızlandıran yeşil çaylar tercih edilebilir. Limon dilimi ve nane ile çayı lezzetlendirebilir, etkinliğini güçlendirebilirsiniz.