Ramazan’da beslenme nasıl olmalı?

Ramazan, maddi ve manevi arınma ayı. Aç kalmaya değil, bedeni ve nefsi disiplin etmeye odaklanma zamanı. Koronavirüsün etkisini gösterdiği bu dönemde hem de Ramazan süresince beslenme alışkanlıklarından, uyku düzenine kadar hayatın rutinlerinde pek çok değişiklikler yaşanıyor.

Ramazan süresince metabolizma yavaşlıyor, vücut azla yetinmeye odaklanıyor. Öğün sayısı ve besin tüketimi değişiyor. Bu ayda sadece sahurda ve iftarda besin tüketiliyor. Ayrıca uzun süreli açık nedeniyle sıvı alımı da kısıtlanıyor.

Bu ayda en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri sağlıklı beslenme olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle bu süreçte yeterli dengeli ve sağlıklı beslenmek bu süreçte oldukça önemli.

“Sahur atlanmaması gereken bir öğün”

Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, sahurda ve iftarda sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

“Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu hatırlayıp mutlaka sahura kalkılmalı. Çoğu insanın o saatte canı pek bir şey yemek istemez kimi zaman sadece su içerek niyetlenir.

Ama bu durum vücudun yakıt almama süresini daha da uzatır, gün boyu kan şekerinizin dibe vurmasına ve metabolizmanın yavaşlayarak zihinsel ve bedensel performansınızın iyice azalmasına, yenilen yemeklerin yağa dönüşmesinin artmasına dolayısıyla şişmanlamaya neden olur. Sahur oruç tutan biri için iftardan sonra en önemli ana öğünü olmalıdır. Bu nedenle sahur imsak vaktine yakın bir zamanda yapılmalıdır. Sahurda hazmı kolay, enerjisi yüksek, tok tutacak, yavaş sindirilen, gün boyu besleyici özelliğini sürdüren besinler tercih edilmeli, mideyi rahatsız edebilecek yağlı, kızartma besinlerden kaçınılmalı. “

Sahurda tüketilebilecek örnek birkaç alternatif

Aşırı yağlı, unlu, şekerli, tuzlu ve acılı besinlerden uzak durulmalı. Yeterli ve dengeli bir mönü içeren sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilir. Ancak sahurda ve iftarda yemek yer yemez yatılmamalı, yemek yedikten en az 40 dakika sonra yatılmasına dikkat edilmeli.

-Menemen, az tuzlu peynir, zeytin, tam tahıl ekmeği, 2-3 adet badem, söğüş sebze

-Sebzeli börek, ayran, 5-6 adet fındık, 1-2 adet meyve

-Kaşarlı tost, süt, 3-4 adet ceviz, 1 tatlı kaşığı tahin pekmez, söğüş sebze

-Peynirli yağsız omlet, 1 tatlı kaşığı bal, 3-4 adet zeytin, tam tahıl ekmeği, söğüş sebze

-1 kase mercimek çorba, tam tahıl ekmeği, 1 tatlı kaşığı tahin pekmez, söğüş sebze

-Çorba, et, ayran, tam buğday/çavdar/ kepekli unundan yapılmış ekmek

-1 su bardağı süt, 1 haşlanmış yumurta, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir, 5-6 adet zeytin veya 2-3 adet ceviz, söğüş domates, salatalık, 1–2 ince dilim tam tahıllı ekmek

İftarda nasıl beslenelim?

Prof. Dr. Nevin Şanlıer, dışarıda iftar yemeklerinden kaçınılması gerektiğini belirterek, “Çok hızlı servis edilen, lezzetli ama yağlı ve fazla enerjili yemekler özellikle bu dönemde bize sağlıksız katma değeri ile geri dönebilir” dedi.

Şanlıer, iftarda beslenme şekliyle ilgili şu uyarılarda bulundu:

-Tam buğday ürünleri, kuru baklagiller ve sert kabuklu yemişler seçilmeli.

-Posadan zengin besinler kepek, tahıllar, tam buğday, tohumlar, patates, sebzeler, meyvelerde bulunur ve yavaş sindirilmektedir. Bu besinler posa içerir ve oruç süresince kabızlığı, midenin bulanmasını ve bozulmasını önlemeye yardımcı olur.

-Şeker, beyaz un ve diğer saflaştırılmış şekerleri içeren çok hızlı sindirilen besinlerden sakınılmalıdır. Hatta sahurda tatlı yenmemeli.

-Oruç süresince susamayı artıracağı için tuz içeren besinlerden sakınılmalıdır.

-Kızartılmış ve kavrulmuş besinler ile fazla yağ içeren besinlerden sakınılmalıdır.

-İftarda özellikle ızgara, haşlama veya fırında pişirilen az yağlı yemekleri tüketelim.

-İftara kan şekerinizi dengeleyen Ramazan’ın en önemli simgesi ve harika bir meyvesi olan hurma ile başlanabilir. Ardından ılık bir çorba hem mide asidinizi dengeleyecek hem de ana yemek öncesi iyi bir geçiş sağlayacaktır.

-Unutmayalım, beyinden mideye giden uyarılar 15-20. dakikalarda doyma sinyali gönderir. Olabildiğince lokmalarımızı çok çiğneyip, yemeklerinizi yavaş yemeliyiz.

-Tatlıları ve/veya meyveleri iftardan 1.5-2 saat sonra tüketirsek daha iyi olur. Tatlı olarak da güllaç, fırın sütlaç, meyveli dondurma gibi hafif ve sütlü tatlılar tercih edilebilir.

-Sıvı alımına dikkat etmeliyiz ve iftardan sahura kadar bol su tüketmeliyiz. Sahur ve iftarda yeterli sıvı alımına (2–2,5 litre) dikkat edilmeli.

-Mide boşalmasını geciktirdiği, tokluk hissi verdiği, bağırsaklardaki toksik maddeleri süpürülüp dışkı ile dışarı atılmasını sağlaması, enerji, protein, vitamin ve mineral içeriği nedeniyle kuru baklagillerin tüketimi unutulmamalıdır.

-İftar soframızdan mevsim yeşillikleri, söğüş sebzeleri ve az yağlı, limonlu salatamızı eksik etmeyelim.

-Yemek sonrası sindirim dostu ve yavaşlayan metabolizmayı hızlandıran mate, beyaz ve yeşil çayları tercih edin. Limon dilimi ve nane ile lezzetlendirin, etkinliğini güçlendirin.

-Ramazan’da uyku düzenimiz de çok değişir. Kaliteli uyku için yatmadan önce papatya, melisa, ıhlamur gibi sakinleştirici çayları içmek yarar sağlayabilir.

İftar için örnek menü:

Su, 4-5 adet zeytin/2 adet hurma oruç açılır.

1 kâse çorba

Bol salata

1-2 dilim tam buğday/çavdar/ kepekli unundan yapılmış ekmek

1 saat sonra

2 yumurta büyüklüğünde (60 g kadar) az yağlı kırmızı et, tavuk, balık, hindi eti

1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği (susuz )

1 kâse yoğurt

1-2 ince dilim tam tahıllı ekmek

1 saat sonra

1 kâse sütlü tatlı ve açık çay

Yatarken

2 adet meyve

Sıvı tüketimini artırmak için iftardan sahura kadar 10-12 bardak su için