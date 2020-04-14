Ramazan’da baş ağrısının önüne nasıl geçilir? Oruçluyken baş ağrısı

Daha önce hiç baş ağrısı olmayan kişiler, Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluk sebebi ile ağrı yaşayabiliyor. Uyku düzenin değişmesi ve uyulması gereken sağlıklı beslenme kurallarına bağlı kalınmaması da Ramazan’da baş ağrılarına yol açan en önemli nedenlerden.

Tüm bu nedenlerle daha önce hiç baş ağrısı şikayeti yaşamayan kişilerde bile bu dönemde baş ağrısı ortaya çıkıyor. Migren tipi baş ağrıları bulunan kişilerde ise daha sık ve şiddetli ataklar görülebilir.

Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer?

Uzmanlar Ramazan’da baş ağrılarını önlemek için başta tetikleyici gıdalardan uzak durulmasını ve bazı önlemlerin alınmasını öneriyor.

Kan şekeri düştükçe baş ağrısı artıyor

Uzun süreli açlık ve susuzluğun etkisi, kan basıncı değişiklikleri ile birlikte kan şekeri düşmekte ve buna bağlı olarak baş ağrıları oluşabilmekte. Uzun süreli açlık ve susuzluk durumları migren başta olmak üzere primer baş ağrılarını tetikleyen faktörler. Ancak tetikleyici bu faktörler her migren hastasında farklılık gösterebilir. Kısacası her migren hastası açlık ve susuzluktan olumsuz etkilenmeyebilir.

Yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durmak gerekiyor

Ramazan ayında sahur nedeniyle uykunun bölünmesi ve yeterli süre uyuyamamak da migren için tetikleyici bir faktör olabilir. Uyku düzeninin sağlanamaması, uykusuzluğun yarattığı stres baş ağrılarına yol açabilir. Bu süreçte özellikle uykuyu kaçıracak tarzda kafein içerikli sıvı ve besinlerin tüketilmemesi gerekir. Uyku öncesi ılık bir duş almak faydalı olabilir.

Baş ağrılarından korunmak için Ramazan ayında hafif ve sağlıklı besinler tüketmek gerekir. Açlık süresinin uzun olması nedeniyle sıvı kaybı da fazla olacaktır. Bunun için iftar ve sahur saatleri arasında bol su içmek ve bu açığı kapatmak oldukça önemli.

Sahur ve iftarda ilaçlar düzenli alınmalı

Şiddetli migren ataklarında tedavi uygulanmadan atağın geçmesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla oruç tutmak isteyen migren hastalarının sahur ve iftar saatlerine göre uygulanabilecek koruyucu tedavi için nöroloji uzmanına başvurması gerekir. Açlık faktörü ile migren atakları yaşayan kişiler, kullandıkları koruyucu ilaçları Ramazan’da sahur ve iftar saatlerine göre düzenlemeli.

Egzersizin önemi

Oruçluyken ortaya çıkan hafif ve orta şiddetli baş ağrıları için nefes ve gevşeme egzersizleri yapmak faydalı oluyor. Oruçluyken ortaya çıkan her baş ağrısının da her zaman açlık durumuna bağlanmaması gerekir.

Eğer ani ve giderek şiddetlenen bir baş ağrısı varsa ve bu duruma bulantı, kusma, yüksek ateş, görme kaybı gibi belirtiler eşlik ediyorsa bu durumu açlıkla ilişkilendirmeden en kısa sürede nöroloji uzmanına başvurulması gerekir.