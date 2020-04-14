Ramazan'da bağışıklık sistemini güçlü tutma yolları

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tüm dünyayı tehdit ediyor. Hastalıktan korunma yollarının başında sosyal izolasyon geliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlü tutmak, koronavirüsle mücadele için son derece önemli. Peki, Ramazan ayında uzun süreli açlıklarda bağışıklık sistemi nasıl güçlü tutulur?

Maddi ve manevi arınma ayı olan Ramazan’da beslenme şekli ve yemek saatleri değişiyor. Uzmanlara göre, kahvaltı günün en önemli öğünü. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için mutlaka sahura kalkılmalı. Sahur ve iftarda yenilenlere de dikkat etmek gerekiyor.

“Sahur en önemli ana öğün olmalıdır”

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, Ramazan ayında beslenmeyi şöyle anlatıyor:

“Gün boyu kan şekerinizin dibe vurmasına ve metabolizmanın yavaşlayarak zihinsel ve bedensel performansınızın iyice azalmasına, yenilen yemeklerin yağa dönüşmesinin artmasına dolayısıyla şişmanlamaya neden olur. Sahur, oruç tutan biri için iftardan sonra en önemli ana öğünü olmalıdır. Bu nedenle sahur imsak vaktine yakın bir zamanda yapılmalıdır. Sahurda hazmı kolay, enerjisi yüksek, tok tutacak, yavaş sindirilen, gün boyu besleyici özelliğini sürdüren besinler tercih edilmeli, mideyi rahatsız edebilecek yağlı, kızartma besinlerden kaçınılmalıdır.”

“Bu süreçte hem ibadetimizi yapmak hem de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak zor değildir” diyen Şanlıer, yaşa, cinsiyete, fiziksel aktiviteye göre yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini söylüyor.

Prof. Dr. Şanlıer, Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlendirmek için şunları öneriyor:

- Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan kuru baklagillere sofralarımızda mutlaka haftada en az iki gün yer verilmeli. Kuru baklagiller çok iyi bir protein kaynağıdır.

- Grip, bronşit, soğuk algınlığı ve son zamanların çok önemli yayılımı olan koronavirüs gibi hastalıklardan korunmak için antioksidanlardan (A, C, E vitaminleri, selenyum, çinko, magnezyum) zengin beslenerek bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır. Mevsiminde çok bol bulunan turunçgiller, mandalina, elma, havuç, brokoli, kabak, Brüksel lahanası, yeşilbiber, karnabahar, maydanoz, roka, tere vb. sebze ve meyvelerin tüketilmesi ile bu vitaminler sağlanabilir. Bol bol salata tüketilmelidir. Salatalar hazırlanınca hiç bekletilmemelidir. Bekletildiğinde C vitamini kaybı hızlı olur.

- Kahve, çay gibi içecekler yerine, bitki çayları ve C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu çayını tercih edilmelidir.

- Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Özellikle katı yağ olarak bilinen tereyağı, margarin tüketiminden kaçınılmalıdır. Yemeklere eklenecek zeytinyağı ve sıvı yağlar dikkatli tüketilmelidir. Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, kuru baklagiller, tahin gibi besinler E vitamini yönünden zengindir. Balık, balık yağı, fındık ve cevizde bulunan omega-3 yağ asitleri güçlü bir antioksidandır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Ayrıca zeytinyağı, fındık yağı gibi yağlarda bulunan omega-9 yağ asitlerinin de bağışıklık sistemimiz üzerine olumlu etkileri vardır.

- Yumurta, süt, yoğurt, peynir, et grubu gibi yüksek protein içeren gıdaların düzenli tüketimine özen gösterilmelidir (haftada 1-2 kez yumurta tüketilebilir). Bunlara ek olarak probiyotik takviyeli yoğurt ve kefir gibi ürünlerde bulunan faydalı mikroorganizmalar da bağışıklık sistemini destekleyici etkide bulunabildikleri için özellikle bu dönemde sevenlerce tüketilebilir.

- Evde kaldığımız günlerde güneş ışıklarını çok daha az faydalanıyoruz. Doğal olarak D vitamininden yoksun kalmakta ve D vitamini gereksinimlerimizi karşılamakta güçlük çekilmektedir. Kemik ve diş gelişimi için de önemli olan D vitaminin diğer bir kaynağı balıktır. Bu nedenle haftada en az 2 kez düzenli balık tüketilmelidir. Ayrıca en azından evimizin güneş gören bir yerinde öğlen güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde ellerimiz, yüzümüz ve ayaklarımızın 20-25 dakika güneşle direk teması sağlanmalıdır.

- Düzenli yaşam şekli tercih edilmeli, uyku saatleri belli olmalı, kaliteli uyku sağlanmalıdır.

- Beden ve çevre temizliğine dikkat edilmelidir. Eller yemek hazırlığı yapılmadan, mutfağa girilmeden, yemek yemeden çiğ besinlere dokunduktan önce ve sonra mutlaka sabunla yıkanmalıdır.

- Başta et ve ürünleri başta olmak üzere pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi için iyi pişirilmesi oldukça önemlidir.

- Hava kirliliği bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Mümkün olduğunca temiz hava sistemlerinde bulunulmalı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Gıdaların üretiminde ve sonraki aşamalarda kullanılan kimyasal ilaçlara dikkat edilmelidir. Dikkatli gıda seçilip alınmalı, dışarıdan alınan besinler bol suyla yıkanmalıdır. Üretim ve son kullanım tarihlerine bakılmalıdır.