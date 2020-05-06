Ramazan’da ağız ve diş sağlığı nasıl korunur?

Ramazan'ın üzerinden 13 gün geçti. Birçok kişinin aklına oruçla ilgili bir sürü soru geliyor. Ramazan'da “ağız ve diş sağlığı nasıl olmalı” sorusu da bunlardan bir tanesi.

Özellikle bu sene Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bir dönemde bu soru daha da karmaşık bir hal alıyor.



Bu soruların cevabını Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Özmeriç Kurtuluş TRT Haber için yanıtladı.

Diş tedavisi orucu bozar mu?

“Covid-19 pandemisi sebebiyle TC Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerisiyle sadece acil olan diş tedavilerinin bu dönemde yapılabileceği, diğer elektif tedavilerin ertelenmesi gerektiği daha önceden bildirilmişti. Dolayısıyla Ramazan süresince oruç ibadetini gerçekleştirirken,diş tedavileri ile ilgili konuda pandemi sebebiyle sadece acil diş tedavilerinin yapılabileceğinin bilinmesi çok önemlidir”

Din İşleri Yüksek Kurulu da bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebiyle mesela ağız su ile çalkalanırken boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.”

Sahur ve iftardan sonra dişler mutlaka fırçalanmalı

Ramazan’da merak edilen bir diğer konu da ağız ve diş sağlığı bakımının nasıl yapılacağı.

Prof. Dr. Özmeriç Kurtuluş “ Bütün bunlara ilave olarak ağız bakımının Ramazan ayı süresince ihmal edilmemesi ve ağız ve diş bakım kurallarına dikkat edilmesi, özellikle şekerli gıda alımının sınırlı olması ağız ve diş sağlığının devamı için gerekli olan kurallardır” diyor.

“Özellikle iftar ve sahur sonrası hem diş fırçalamayı hem de diş ipi, ara yüz fırçası gibi dişarası temizlik işlemlerini uygulamak uzun süren açlık dönemlerinde oluşabilecek ağız kokusunu azaltacak ve daha da önemlisi diş ve dişeti hastalığı oluşma ihtimalini ortadan kaldıracaktır.”



Din İşleri Yüksek Kurulu bu konuda tedbirli olmayı öneriyor:

“Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur”