Ramazan ayı evlerde nasıl değerlendirilebilir?

Sahura kalkılıp oruçlar tutuluyor. Aynı sofra etrafında bir araya gelen aile fertleriyle iftarlar yapılıyor. On bir ayın sultanı ramazan, manevi iklimiyle tüm inananları kuşatıyor.

Eş dostla yapılan iftarlar ya da camilerde kılınan teravihler olmasa da ramazanın maneviyatı evlerde ailelerle birlikte yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi tedbirler kapsamında vakitlerinin büyük çoğunluğunu evde geçiriyor. Peki, bu süreçte ramazanı evde nasıl yaşayabiliriz?

Ramazanda tövbe kapıları sonuna kadar açık. Bu ay, koronavirüsün bir imtihan olduğu bilinciyle hayatımızı gözden geçirmek için fırsata dönüşebilir.

Mukabele geleneği evlerde sürdürülebilir

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu, koronavirüsün ramazanı yaşamaya engel olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Aksine ramazan ayı virüs ile mücadelede çok güzel bir fırsat sunuyor bize. İçimizi zenginleştirme, maneviyatımızı yükseltme, geleceğe dair umutlarımızı yeniden tazeleme, geleceğe umutla bakabilmeyi bize bahşeden yüce yaratıcının armağanı olarak ramazanı değerlendirelim."

Kur'an-ı Kerim'i okumanın yanı sıra bir ramazan geleneği olan mukabele de evlerde sürdürülebilir.

Çapçıoğlu, "Mukabele geleneği, bizim kültürümüzde çok yerleşik bir gelenektir. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak hatmetme geleneğidir. Kur'an okumayı bilenlerin bu geleneği devam ettirmeleri gerekir. Bilmeyenlerin ise Kur'an-ı Kerim'in manası üzerinde, ayetler üzerinde bu manayı içselleştirmeye çalışmaları, Kur'an mesajıyla daha çok buluşmaları yararlı olacaktır" dedi.

İhtiyaç sahipleri unutulmamalı

Evde kalınan bu ramazan, ibadetleri aileyle birlikte yapabilmek için de bir fırsat. Çapçıoğlu, yapılabilecekleri şöyle anlattı:

"Teravihlerimiz her yıl coşkulu bir şekilde camilerimizde kılınıyordu. Bu sene mescitlerimiz, camilerimiz kapalı. Hanelerimizde yine aile bireyleri camide olduğu gibi aileleriyle birlikte teravih kılabilirler. Vakit namazlarını da aile bireyleriyle kılabiliriz. Böylece maneviyatı yükseltmiş oluruz."

İhtiyaç sahiplerini gözetmek de yapılabilecek güzel işler arasında. Sadaka, zekat verilebilir, ihtiyaç sahibi ailelere koliler ulaştırılabilir.

Oruç, namaz ve tesbihatla geçirilen ramazanda akrabalar da ihmal edilmemeli. Bu süreçte aile bağları telefonla ya da görüntülü görüşmeyle güçlü tutulabilir.

Haber: Şeyma Bay

Kamera: Aykut Olgun